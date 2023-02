Prandelli: “Il Napoli merita assolutamente il tricolore! Cori vergognosi a La Spezia”

Cesare Prandelli, allenatore ed ex ct dell’Italia, è stato intervistato da Il Mattino sul tema Napoli.

Il tecnico nativo di Orzinuovi ha commentato la marcia arrembante del Napoli, il cammino verso lo scudetto e le potenzialità degli azzurri e il suo giudizio sui cori riprovevoli a La Spezia. La sua dinamina: “Il Napoli merita assolutamente il tricolore per quello che sta facendo vedere in campo, per come riesce a cambiare le partite e trovare delle soluzioni, per l’intesa tra i calciatori e per il lavoro di Spalletti. Al momento nessuno riesce a capire come si piò fermare una squadra del genere e questo fa capire tanto. In Europa solo gli azzurri praticano un calcio del genere, ti viene voglia di vederli e di cambiare canale anche se guardi altre big più blasonate a livello europeo come Barcellona o Manchester City. Kvara e Osimhen sono magnifici, tenerli a Napoli dopo una stagione del genere non sarà facile, soprattutto tentando di resistere alle chiamate che arrivano da un campionato blasonato come la Premier League. Sui cori a La Spezia ritengo che siano stati vegognosi. Non possono esserci cose del genere nel calcio, è anche ingiusto e inutile dargli importanza e parlarne sempre”.