Moggi presente in Napoli-Juventus Primavera. La Procura federale indaga

Luciano Moggi, dirigente sportivo radiato per i fatti di Calciopoli, è nuovamente indagato dalla Procura federale. Il motivo sta in alcune immagini che sono circolate sui social, in cui lo si vede apparire ai bordi del campo nella sfida del campionato Primavera tra Napoli e Juventus, vinta per 2-1 dagli azzurrini. Le immagini hanno suscitato numerose domande sulla sua presenza, tanto che la Procura federale ha subito aperto un fascicolo a riguardo. La violazione, come riportato da La Gazzetta dello Sport, riguarderebbe la presenza a bordocampo di una figura non presente né in lista gara né tra gli accreditati. Mercoledì è stato ascoltato Gianluca Pessotto, coordinatore degli staff tecnici della Juventus. Potrebbe essere ascoltato anche il Napoli, in quanto organizzatore del match.