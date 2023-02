Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, parlerà nella consueta conferenza stampa del match di campionato Spezia-Napoli. Sarà la giusta occasione per il tecnico di presentare una sfida all’apparenza abbordabile, ma in grado di nascondere numerose insidie in cui gli azzurri non possono permettersi di cadere. La conferenza, come dichiarato da Valter De Maggio nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, andrà in scena il giorno sabato 4 febbraio alle ore 11.