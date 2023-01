Top e Flop di Serie A e Coppa Italia

Quest’anno il palinsesto delle scommesse di Serie A e della Coppa Italia si presenta davvero imprevedibile, con tantissime squadre in lotta per le posizioni alte in campionato e diverse sorprese di Coppa Italia.

Ecco i top e flop in queste due competizioni tutte italiane.

Top e Flop di Coppa Italia

Seguire le quote della Coppa Italia in diretta live streaming su Betfair significa dare un’occhiata alle gare in programma, e mentre la Cremonese, la Fiorentina e il Torino sono volate al top raggiungendo i quarti di finale della competizione, Napoli e Milan hanno floppato fermandosi agli ottavi rispettivamente contro la prima e la terza squadra appena citate al top.

Le favorite rimangono Inter o Atalanta, ma anche la Roma ha ottime possibilità di arrivare fino in fondo, inoltre, tra Juve e Lazio, sicuramente una di queste raggiungerà il top del tabellone, per un finale di stagione mai come quest’anno imprevedibile.

Top e Flop di Serie A

Differente la situazione in Serie A e anche molto più complessa, perché ci sono squadre che nelle ultime gare stanno andando bene e tuttavia hanno floppato gli obiettivi di inizio stagione, come ci sono squadre che mantengono alto sia il morale che il punteggio in classifica, nonostante alti e bassi.

Il Milan è al top o un flop?

Questa è una domanda fondamentale che i giornalisti hanno rivolto a Maldini dopo la pesante sconfitta dei Diavoli per 4 – 0, subìta contro la Lazio. Il dirigente Rossonero è stato chiaro: il Milan è ancora in corsa sia per il campionato che per la Champions, parlare di flop è ancora prematuro.

Tuttavia, i 12 punti di distanza dalla capolista Partenopea, segnalano che almeno in campionato, il Milan sta floppando l’obiettivo Scudetto, ma in generale, l’armata di Pioli è ancora a pieno ritmo in corsa per un trionfo dal sapore speciale.

Lazio al top

Senza le sconfitte contro Lecce e Juventus, i biancocelesti starebbero annusando il profumo del primo posto ma le 4 sconfitte nel girone di andata, hanno penalizzato profondamente le Aquile di Sarri. Nonostante ciò, la Lazio vola e potrebbe tranquillamente contrastare il Napoli nella volata Scudetto, per questo il girone di ritorno si presenta particolarmente imprevedibile e interessante.

Inter Flop in campionato

Non stiamo parlando soltanto della sconfitta contro l’Empoli ma delle 6 gare complessive perse nel girone di andata dai Nerazzurri di Simone Inzaghi. Tenendo presente che l’Inter era la favorita per la vittoria Scudetto a inizio stagione, il flop è dietro l’angolo e anche i 25 gol subìti in 19 gare, chiariscono i problemi che i Nerazzurri devono risolvere per poter ambire alle prime posizioni in Serie A.

Roma al top

Anche per i Giallorossi ci sono stati tantissimi problemi e le 4 sconfitte rappresentano sicuramente un piccolo flop per la banda di Mourinho. Ma nelle ultime 5 gare prima della fine del girone di andata, la Roma ha viaggiato ad alta velocità, dimostrandosi come una delle squadre più in forma del campionato: Lupa al top e tutto è ancora possibile.