Il Mattino – Conte e Manna non vogliono che Di Lorenzo vada alla Juve

Stando a quanto riportato da Il Mattino, il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna e il neo allenatore Antonio Conte stanno insistendo con Di Lorenzo e il suo procuratore per convincere il capitano a restare: “Antonio Conte ha espressamente detto che Giovanni Di Lorenzo non deve andare alla Juventus. Lo ha ribadito con decisione. Sulla stessa linea d’onda è anche il direttore sportivo Manna. Solo se il capitano decidesse di lasciare Napoli per un’altra squadra, magari straniera, il Napoli allora potrebbe in qualche modo ammorbidire la sua posizione. Giuffredi ha da tempo un accordo con Cristiano Giuntoli per quanto riguarda il contratto di Di Lorenzo. Se l’azzurro andrà via, lo farà per andare a Torino. Si rischia un muro contro muro. Giovanni Di Lorenzo sarebbe molto tentato nel chiudere tutti i suoi account social dopo la valanga di insulti che gli sono arrivati in posta privata da molti tifosi del Napoli che non hanno gradito per niente l’atteggiamento del capitano. Giuffredi, dopo il vertice con Manna e Conte, ha trasferito il contenuto dell’incontro al proprio assistito“