Tuttosport – Osimhen vince la sfida contro Dybala. Il nigeriano è un valore aggiunto

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla sfida nella sfida tra Victor Osimhen e Paulo Dybala. Secondo il quotidiano in Napoli-Roma la differenza è stata fatta anche dall’apporto dei calciatori più attesi: Osimhen e Dybala. Il Napoli è venuto a capo di una gara complicata che la Roma ha reso appiccicosa, ma durante la quale non ha potuto far conto del contributo dei propri assi. Il primo fra tutti è quel Dybala grande atteso nella notte del “Maradona” e invece deludente comprimario. Non ha avuto mai un guizzo, mai un’invenzione. Osimhen, invece, ha ribadito di rappresentare il valore aggiunto, regalando al pubblico un gol pazzesco, leggiadro e potente insieme.