Carannante: “Lobotka è un giocatore straordinario! Meret? Si sta rivelando un gran portiere”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonio Carannante, ex calciatore:

“Mi sto divertendo molto, il Napoli è spettacolare. Se mi rivedo in Mario Rui? Lui è più forte. Io sono nato esterno alto, poi retrocedendo avevo sempre quelle qualità. Gli allenatori volevano stessi più arretrato, ma non ce la facevo a non spingere. Oggi gli allenatori vogliono che gli esterni accompagnino sempre la squadra. Al di là di come sta giocando il Napoli, ha preso un equilibrio spettacolare. La bravura non è solo di Spalletti, ma anche di chi ha operato sul mercato che non ha sbagliato un calciatore. In tanti anni si sentiva la mancanza di qualcuno. Spalletti riesce a far giocare con grande voglia tutti. Lobotka è quello che mancava al Napoli, è straordinario. Dà i tempi giusti e cuce sempre l’attacco con la difesa. È il più importante per il Napoli nel centrocampo ed in giro ce ne sono pochi. Meret? Si era ritrovato in panchina, ma ha aspettato e ha dimostrato di essere un gran portiere. Lui non è stato sereno in questi anni perché gli allenatori non lo facevano giocare. Spalletti quest’anno ha avuto il coraggio di puntare tutto su di lui. Se questo scudetto avrebbe più valore perché non c’è Maradona? Quello era un Napoli costruito intorno a Maradona, questa è una società che ha agito sempre a modo suo, quest’anno ha venduto giocatori importanti e il Napoli vince lo scudetto. È una vittoria sia della società, che dell’allenatore e dei giocatori. È una vittoria di tutti. Guarda caso quest’anno vendendo giocatori molto importanti, il Napoli vince lo scudetto. A volte parlare conta poco, ma quando c’è gente competente bisogna alzare le mani. Questa è una vittoria un po’ di tutti. Adesso chissà quanto valgono l’anno prossimo. La bravura di questa società è quella che il Napoli sà già con chi rimpiazzare chi partirà. Chi si aspettava quest’anno che Kvaratskhelia fosse straordinario? Ci aspettiamo sempre che arrivi qualche calciatore che stupisca. Adesso se dovesse andare via qualche big i tifosi non si lamenteranno più. Questo calcio si deve dare una regolata perché ci sono giocatori che vengono venduti a cifre assurde, prevale sempre la gestione di saperci fare. Il PSG ha speso più di tutti e non ha vinto niente. Nel calcio una svolta si deve dare, andando in posti più bassi. Non è facile fare come il Napoli perché la società ha creduto nel proprio valore. Non è neanche facile prendere giocatori da Milan o da Napoli. Penso che anche Maldini abbia fatto un grande capolavoro, ma penso che il Napoli abbia fatto più di tutti. Noi abbiamo sempre un po’ attaccato questa società per come ha agito. Adesso è maturato anche il popolo che ha preso fiducia nella società”.