L’ex giallorosso Mangone: “Napoli-Roma per il bene del campionato dovrebbero pareggiare”

A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete” di Raffaele Auriemma, è intervenuto Amedeo Mangone, ex calciatore e campione d’Italia con la Roma nel 2001.

“Sarà una partita complicata per il Napoli, ma ha una marcia in più rispetto a tutte. Alla lunga il Napoli può vincere questa partita. Mi auguro per il bene del campionato che almeno si possa a pareggiare, ma la squadra di Spalletti è uno spettacolo. La Roma ha diverse possibilità per sostituire i giocatori infortunati, poi c’è Mourinho che è un grande allenatore. Credo che sia una bella partita, speriamo si possa vedere uno spettacolo come abbiamo visto fino ad ora. Sono cambiate le annate, adesso è un gioco diverso da quello che si faceva vent’anni fa. Prima c’erano più giocatori forti, quindi, si poteva aspettare la giocata del fuoriclasse. Lobotka? Non è un singolo giocatore che può essere ingabbiato, la forza della squadra di Spalletti è il gruppo. Tutti possono risolvere la partita con una semplice giocata. I giocatori del Napoli sono molto bravi. Juan Jesus, se ne parla poco, ma si è sempre fatto trovare pronto. Kim è un giocatore straordinario, fisico, non ha paura e attacca bene l’avversario. Si è subito inserito nel calcio italiano, bravo Spalletti. Il tecnico che più mi ha lasciato una traccia? Tutti quelli che ho avuto mi hanno lasciato qualcosa, i più rappresentativi sono stati Capello, Mazzone e Olivieri. L’attaccante più forte contro cui ho giocato è stato Ronaldo il fenomeno, prima dell’infortunio non si poteva giocare.Maradona lo ricordo in televisione, a Napoli ha fatto la storia.”