Di Gennaro: “Mi davano il Micoren direttamente in campo. La mia Fiorentina è stata segnata da tante morti premature”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e oggi commentatore sportivo, è stato intervistato da La Repubblica, dove ha parlato dell’assunzione di sostanze particolari da parte degli atleti in passato.

“Il Micoren me lo davano direttamente in campo, come fossero caramelle. Ripensandoci, mi chiedo come sia stato possibile: era pericoloso per la salute in Coppa Uefa e in Serie A no? Quella Fiorentina è stata segnata dalla morte prematura di tanti calciatori come Beatrice, Saltutti, Longoni, Ferrante, Mattolini. Un elenco impressionante. In maglia viola prendevo anche l’Epargriseovit. Ricordo che mi davano l’Argotone, le gocce che si mettono nel naso, ma mi avvertivano di prenderlo il giovedì perché altrimenti la domenica sarei potuto risultare positivo. Non ho paura per la mia salute. So che non è facile ottenere risposte, le chiedo ai medici, perché mi fido”.