Luca Marchetti, giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare dell’affare Ounahi per il mercato del Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“La trattativa per Ounahi è legata alla prossima stagione. Credo che il Napoli abbia una dirigenza molto capace a cercare questi giocatori con largo anticipo e dovrà trovare un accordo presto per blindare l’operazione. È una trattativa concreta per il momento: ma è anche vero che cambino idee e formule di ingaggio. Staremo a vedere come si evolverà la situazione”.