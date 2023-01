De Maggio: “Allegri non dice la verità quando afferma che la gara sarà più importante per gli azzurri”

Il Napoli capolista affronterà la Juventus nella sfida scudetto valevole per la giornata numero diciotto del campionato italiano di Serie A. La Vecchia Signora è reduce da otto vittorie consecutive senza subire reti e spera di battere la capolista per riaprire il campionato. I partenopei cercano invece i tre punti per dare un ulteriore segnale, l’ennesimo, della loro forza. Il giornalista Valter De Maggio ne ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, su Kiss Kiss.

“Sono fiducioso in vista di Napoli-Juventus e sono convinto che Giacomo Raspadori possa essere el hombre del partido. L’ex Sassuolo è in forma, motivatissimo. Magari potrebbe entrare nel corso della partita e deciderla con una giocata. Massimiliano Allegri non dice la verità quando afferma che Napoli-Juventus sarà più importante per gli azzurri, ma sono d’accordo quando tesse le lodi di Spalletti. Luciano è il il mister migliore di tutti”, le parole di De Maggio.