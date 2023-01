CdS – Scambio Bereszynski-Zanoli, questione di ore: tutto dipenderà da Sirigu. Le ultime

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio alle ultime novità in casa Napoli. Il quotidiano sostiene che sia chiuso l’affare tra gli azzurri e la Sampdoria per lo scambio tra Bartosz Bereszynski, Alessandro Zanoli e Nikita Contini:

“Questione di ore, che possono essere poche ma mai tante, poi si capirà; e anche Alessandro Zanoli (22) vivrà le stesse, identiche emozioni, facendo il viaggio all’incontrario, cominciando a ragionare da sampdoriano, il suo nuovo universo. Bereszynski al Napoli, Zanoli alla Samp e Contini (26) chissà: in parte dipende da Sirigu, che ha scoperto di essere un riferimento per il Cagliari di Ranieri e dunque potrebbe essere attratto dal richiamo dalle origini. In quel caso, la porta (o la panchina) si spalancherebbe per Contini e diventerebbe tutto più semplice”.