CdM – Il Napoli perde la prima in Campionato, vittima anche di arbitraggio unidirezionale

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola ha commentato la gara tra Inter e Napoli, giocatasi ieri a San Siro. Il match, finito per 1-0, ha visto vincitori la squadra di Simone Inzaghi:

“Per la prima volta il Napoli, pur nella (prima) sconfitta di campionato – va detto, fermentata anche da un arbitraggio unidirezionale e non «europeo», come lo si vorrebbe far passare – sa che se vuole, può. C’è ancora tanta strada da fare, ci sono partite ostiche e trappole che ci attendono. Ma il Napoli è là. È forte, anzi fortissimo”.