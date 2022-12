Bagni: “Anguissa un regalo, in Inghilterra lo snobbavano”

Salvatore Bagni, ex Napoli e Inter, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in cui si è soffermato su due centrocampisti chiave: “Barella è il mio giocatore preferito, non mi nascondo. Fa tutto con grande intensità e qualità, sia in fase offensiva sia in fase difensiva. Un centrocampista totale, tra i più forti al mondo nel ruolo. Anguissa? In Inghilterra lo hanno quasi snobbato, mentre il Napoli ha fatto un capolavoro di mercato assicurandoselo in prestito per poterlo valutare bene e poi riscattandolo a 15 milioni: praticamente un regalo”.