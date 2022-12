Sabatini: “Provo una simpatia per il Napoli. Gioca un calcio erotico e sensuale”

Walter Sabatini, dirigente sportivo, è stato intervistato da Il Corriere dello Sport. Tra gli argomenti, si è parlato anche della ripresa del cammino del Napoli. “Campionato? La ripartenza è un’incognita per tutti, questo stop è stato scomodo. Napoli favorito? Per gli azzurri ho una simpatia particolare per l’amicizia che mi lega a Spalletti. Inter-Napoli? Spalletti tutta la vita. Il Napoli pratica un calcio erotico, sensuale. Gioca per il piacere di farlo. Tra questi in particolare Kvaratskhelia. Lui è come la Locomotiva di Guccini, un giovane puledro che appena liberato il freno morde la rotaia con muscoli d’acciaio”.