L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sul Napoli, in particolar modo sull’operazione di mercato Bartosz Bereszynski.

Nella giornata di ieri, il terzino destro della Sampdoria è atterrato a Roma e ha iniziato a filtrare la voce di un suo blitz nella sede della Filmauro.

Per il momento, si tratta soltanto di rumors. Resta comunque vivo l’interesse per il giocatore da parte del club partenopeo, che proporrebbe Alessandro Zanoli come contropartita.