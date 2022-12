Mattino – Mertens: “Il Napoli sta facendo cose spettacolari….”

L’edizione odierna de Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Dries Mertens durante il post partita dell’amichevole tra Galatasaray e Lazio.

L’ex attaccante del Napoli si è soffermato sulla squadra di Spalletti, elogiando l’ottimo rendimento del gruppo: “Tutto questo mi rende davvero molto felice. Già l’anno scorso ci siamo andati molto vicini: peccato per quella partita in casa persa contro il Milan, sono convinto che se l’avessimo vinta sarebbe cambiato tutto. Quest’anno il Napoli sta facendo cose spettacolari, gioca bene e… Non diciamo niente”.

Poi, parentesi sui nuovi: “Tutti i colpi che ha fatto il Napoli sono straordinari, perché non è facile fare bene subito quando approdi in un campionato diverso, che non conosci, difficile come la Serie A“.

Infine, sul presunto trasferimento alla Salernitana: “Ammetto che ci sono stati dei contatti, Iervolino aveva capito che volevo mantenere la casa a Napoli e ci ha provato. Devo dire che i granata sono stati bravi ad imbastire il dialogo e sarebbe stato bello approfondire ma c’era un grande problema per me: dopo quella azzurra non avrei mai voluto indossare altre maglie in Serie A. Sarebbe stato strano, non mi andava”.