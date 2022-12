Cassano: “Sta facendo la differenza in questo mondiale, gioca uno sport diverso”

L’ex calciatore di Inter e Milan, Antonio Cassano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Bobo Tv, programma in onda su Rai Uno commentando, tra le altre cose, su quanto sta accadendo nel corso dei Mondiali che si stanno svolgendo in Qatar. Queste le sue parole: “Mbappè è devastante, sta giocando uno sport diverso dagli altri, sta disintegrando tutti, è il calciatore più importante della Francia. Sta facendo la differenza in positivo per la sua squadra”.

Antonio Cassano, pur tessendo le lodi di Mbappé, non pensa tuttavia che il francese sia il giocatore più forte del mondo: “Per individuare il giocatore migliore del mondo bisogna guardare in casa Argentina: quello lì non lo batte proprio nessuno”. L’attuale opinionista non fa nomi, ma è chiaro il riferimento a Lionel Messi. Nei giorni scorsi aveva indicato la “Pulce” come il migliore giocatore della storia, superiore per lui anche a Diego Armando Maradona.