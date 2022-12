Pompameo: “È una vergogna! De Laurentiis deve intervenire”

Angelo Pompameo, giornalista napoletano, è intervenuto a Tv Luna, durante il programma Tifosi dalla Luna. Nel suo intervento, Pompameo ha voluto esprimere un desiderio nella speranza che arrivi ad Aurelio De Laurentiis.

Di seguito le sue parole: “Ho un piccolo desiderio: bisogna rifare la targa presente in tribuna stampa allo stadio Diego Armando Maradona. Ora è in condizioni assurde, arrugginita, non si vede nulla. Ed è una vergogna. Voglio ricordare a tutti che la tribuna stampa dell’impianto di Fuorigrotta è dedicata a Carlo Iuliano, storico addetto stampa del Napoli”.

“Spero che il presidente Aurelio De Laurentiis possa intervenire quanto prima facendo costruire un’altra targa dedicata a Iuliano”