Roberto Insigne: “Scudetto? Speriamo che lo vinca il Napoli”

Roberto Insigne, fratello di Lorenzo e calciatore del Frosinone, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport.

“Scudetto? Speriamo che lo vinca il Napoli, anche per mamma Patrizia che in casa guarda sempre le partite dei partenopei e quelle di Lorenzo a Toronto. Il significato di famiglia me lo porto dietro da mamma Patrizia e papà Carmine? Noi fratelli Insigne siamo sempre stati uniti. Siamo cresciuti in un quartiere periferico di Frattamaggiore, aiutandoci anche nei momenti più complicati. Mio padre lavorava tantissime ore, dalle 6 alle 19 per evitare di farci mancare qualcosa. Magari non era presente fisicamente, ma solo quello. Trovava sempre il tempo per ascoltarci e sostenerci”.