La Ssc Napoli, attraverso il suo sito ufficiale, ha reso noto il report di allenamento del giorno 1 dicembre.

“Mattinata di allenamento per il Napoli all’SSC Konami Training Center. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e circuito di forza in palestra si è spostato sul campo 1 dove ha svolto lavoro tecnico, esercitazioni di possesso palla e partita a campo ridotto. Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo”.