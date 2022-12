Il Roma – Retroscena Insigne: ha chiesto di allenarsi a Castel Volturno

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Roma, Lorenzo Insigne avrebbe chiesto alla società di allenarsi a Castel Volturno durante il periodo in cui la squadra si troverà in ritiro in Turchia. L’ex capitano del Napoli vorrebbe utilizzare i campi del centro per rimettersi in forma dopo la fine della MLS e programmare la nuova stagione. Si è parlato anche di questa nella visita ai vecchi compagni che hanno accolto Lorenzo con tanto amore e gratitudine per gli anni trascorsi insieme. Dalla società dovrebbe arrivare l’ok nei prossimi giorni.