Con una nota ufficiale la FIFA ha reso noto i numeri riguardanti all’affluenza negli stadi per i mondiali in Qatar. Il dato afferma che il 94% equivale alla media spettatori della prima giornata del Mondiale. Il picco è stato raggiunto proprio ieri sera durante Brasile-Serbia, in chiusura del primo blocco di partite, con 88.103 spettatori.