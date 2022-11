Tiribocchi: “Napoli e Udinese le sorprese positive , Juve la negativa. Che delusione la Roma”

Simone Tiribocchi, ex attaccante e commentatore di Dazn, ha parlato del campionato di serie A ai microfoni di Vikonos/Radio: “Cosa è cambiato nel Napoli rispetto allo scorso anno? Credo che i ko con Fiorentina, Roma ed Empoli, che da un lato hanno eliminato il Napoli dalla corsa Scudetto nel 2021-22, dall’altro abbiano dato al club l’opportunità di crescere. Il Napoli è migliorato molto, penso al rendimento casalingo con le piccole, ha tratto giovamento dalla scorsa stagione. Mondiale? La sosta ci voleva, lo hanno confermato un po’ tutti gli allenatori, tranne Palladino che però è appena arrivato al Monza. Insomma, è una pausa necessaria ma di sicuro è troppo lunga, due mesi sono tanti. Ci si ferma tantissimo e alla ripresa sarà un po’ come la prima di campionato. Il Napoli affronterà Inter e Juve, sempre meglio comunque stare a +8 sulla seconda che inseguire. Azzurri a parte, la vera sorpresa positiva del campionato per me è un’altra squadra: l’Udinese. È forte, fisica, con un tecnico dalle idee interessanti. Quella negativa, fino a poco fa la Juventus, che però si è ripresa con sei vittorie di fila. Ad oggi la delusione è senza dubbio la Roma“.