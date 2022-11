Onofri: “Devo fare i complimenti a Spalletti perché anche un non tifoso si diverte a vedere il Napoli”

Claudio Onofri, allenatore e commentatore ha parlato ai microfoni di Radio Marte e ha parlato di Giuntoli e fatto i complimenti a Spalletti. Queste le sue parole: “Il premio ad Osimhen è una certificazione in più della crescita del Napoli. Ho conosciuto Giuntoli a Carpi, ed ho notato la capacità di mettere in campo giocatori non molto conosciuti, ma con grandi margini di miglioramento. Ha grandi capacità rispetto alle volontà dell’allenatore di turno di prendere giocatore con le caratteristiche servono all’allenatore stesso. Devo poi fare i complimenti a Spalletti, perché il Napoli è divertente da vedere anche per chi non è tifoso. I complimenti anche a tutta la rosa nella quale ci sono giocatori che potrebbero essere titolari in molte altre squadre, mentre nel Napoli accettano di stare in panchina e si danno da fare quando entrano in campo. Il Napoli deve mantenere lo stesso atteggiamento con tutta la rosa che partecipa anche se con un minor minutaggio per dare una mano ad una squdra che è tra le migliori d’Europa. Il match con l’Inter dopo i Mondiali non sia decisivo ma sarà molto importante perché vincere significherà mettere dietro una delle candidate per cercare di vincere lo scudetto”.