Damiani: “L’exploit di Osimhen una sopresa, nessuno immaginava potesse essere così forte”

L’agente Fifa Oscar Damiani ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo del Napoli. L’agente si è soffermato in particolar modo su Osimhen e sulla crescita del nigeriano negli anni a Napoli. Queste le sue parole: “La crescita di Osimhen è stata una sorpresa, nessuna immaginava potesse diventare così forte. Nessun operatore di mercato lo pronosticava, a Napoli si è completato. Molto difficile per Simeone e Raspadori condividere il reparto con lui, ma Spalletti sta sicuramente studiando una soluzione per far coesistere almeno due di loro. In Francia sono sempre attenti ai talenti come Kim, ma il Napoli è stato più sveglio, e per questo vanno fatti i complimenti a Giuntoli e ai suoi osservatori“.