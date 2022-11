Rigore su Osimhen dubbio, Repice spiazza tutti: “Non me ne frega proprio niente”

Le discussioni sul rigore concesso da Pairetto al Napoli per il fallo subito da Osimhen in area dell’Empoli, non si fermano. A riguardo, non si è voluto esprimere Francesco Repice, noto telecronista, tra i più apprezzati in Italia.

“C’era o non c’era il rigore su Osimhen? Non me ne frega proprio niente se lo volete sapere. Il calcio è questo, niente mi toglierà la passione per questo sport. Anche io quando ero giovanissimo e giocavo a calcio, cercavo il contatto per avere i rigori, l’arbitro a fine gara mi diceva: “sei stato furbo”, ma questo è il gioco del calcio, inutile soffermarsi. La tecnologia non mi toglierà questo brivido, questa grande passione per questo sport”.

Infine Repice ha concluso: “Il rigore è stato dato dall’arbitro, quindi significa che ha visto il contatto in area di rigore. Non capisco queste polemiche sterili ed inutili post gara”.