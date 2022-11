Jacobelli prevede il destino del Napoli: “Il record non è un’utopia”

Il giornalista Xavier Jacobelli ha proposto la sua previsione per la fine del campionato in corso su TMW, dopo la vittoria del Napoli sull’Empoli.

Ecco le sue parole: “In questo momento il Napoli ha fatto il vuoto ed è padrone del proprio destino. Mai come in questo caso il rivale principale del Napoli è il Napoli stesso. Il Milan dall’altra parte ha dovuto spendere molto per qualificarsi agli ottavi della Champions, tagliando il primo grande traguardo stagionale. In questo momento mancano alternative valide in attacco, i rossoneri sono ancora in attesa del miglior Origi e non escludo un rinforzo in attacco nel mercato di gennaio”.

“Il problema in classifica però non è tanto legato al rendimento del Milan, quanto all’irreale inizio di stagione del Napoli. Il record di punti della Juventus di Conte non è un’utopia in questo momento”.

Sull’ Inter: “È un dato di fatto in casa Inter la quinta sconfitta in campionato con la peggior difesa in trasferta di tutta la Serie A. Le parole di Marotta sono un unicum nel suo percorso all’Inter, dimostra come la situazione non è semplice. Ad oggi l’Inter, in attesa della sfida col Bologna, è a 14 punti di distacco dal Napoli. Sarà interessante vedere la reazione dopo la sconfitta contro la Juve, di fronte ci sarà una squadra che Thiago Motta ha saputo registrare ed è reduce da quattro vittorie consecutive. L’Inter sa di non poter più sbagliare in campionato”.