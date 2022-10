Pagliuca: “Il Napoli è la squadra più forte in Europa, primato strameritato”

Gianluca Pagliuca, intervistato in esclusiva da Il Pallone Gonfiato ha parlato dell’attuale stagione di Serie A che vede il Napoli in testa.

Le parole dell’ex portiere: “È, sicuramente, un campionato emozionante, abbastanza equilibrato. Ci sono squadre sorprendenti. Se mi avessero detto ad inizio stagione che il Napoli, ad oggi, sarebbe stato primo in classifica a tre punti dalla seconda, non me lo sarei mai aspettato. È stato una piacevole sorpresa, anche perché il primato è strameritato. Al momento il Napoli è la squadra più forte del campionato ed in Europa. Meriterebbe ampiamente il titolo, ma la stagione è ancora lunga, non possiamo fare troppe previsioni, le gerarchie potrebbero cambiare improvvisamente. Il calcio ce lo insegna”.

Sulla sua Inter: “Si sta riabilitando. È indietro di diversi punti, però l’Inter rientra tra le candidate allo scudetto. Inter, Milan e Napoli possono tranquillamente ambire allo scudetto. Inizialmente la squadra di Inzaghi ha avuto dei problemi d’approccio col campionato, memore dallo scudetto perso in modo rocambolesco durante la scorsa stagione”.

“Non è stato un buon inizio, soprattutto per Simone Inzaghi. Proprio quest’ultimo, nelle scorse settimane, è riuscito a ritrovare la giusta grinta, trasmettendola anche alla squadra. Ha fatto scelte coraggiose, adesso ne sta raccogliendo i frutti”.