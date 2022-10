Ponciroli: “Il segreto del Napoli è la qualità del roster. Un capolavoro di Giuntoli e Spalletti”

Fabrizio Ponciroli, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione L’Editoriale, in onda su Tmw Radio.

“Il segreto del Napoli? La qualità del roster e lo dimostra l’attacco. Esce Osimhen e gioca Raspadori o Simeone, sulle fasce da Politano a Lozano, come non citare poi Kvara. A centrocampo anche, con la crescita di Ndombele e in difesa bisogna fare i complimenti al Napoli per l’operazione Kim. Forse solo l’Inter ha una rosa che, senza infortuni, è paragonabile. Vanno però fatti i complimenti al Napoli per un lavoro straordinario fatto in estate. Il Napoli mi ha sorpreso completamente, ero deluso e amareggiato dagli addii e invece capolavoro assoluto di Giuntoli prima e Spalletti poi. Il Napoli è perfetto, tolto il City nessuno gioca bene come la squadra di Spalletti”.