Juan Jesus è un difensore che sta sostituendo Rrhamani in maniera egregia, e anche ieri ha dato la vittoria al Napoli con una prestazione buona in coppia con Kim, ma soprattutto per il goal.

Il suo agente, Roberto Calenda, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del suo assistito, che sta facendo bene sin dal suo arrivo ad agosto 2021, tra lo scetticismo generale. Queste le sue parole:

“Sta dimostrando tutto il suo valore, ogni volta che viene chiamato in causa risponde presente. Sta bene con i compagni di reparto, dà una mano con la sua esperienza, mettendola al servizio della squadra. Dico sempre che ci vorrebbero 5-6 Juan Jesus in ogni squadra di calcio”.