Vocalelli: “Il mio giudizio sul Napoli è stato sbagliato, hanno avuto due intuizioni”

Il giornalista Alessandro Vocalelli è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’ su Radio Crc. Ha parlato del Napoli e ha fatto anche mea culpa, dicendo di aver avuto un giudizio sbagliato riguardo la squadra azzurra a inizio stagione. Queste le sue parole: “Ho sbagliato il giudizio sul Napoli, hanno avuto due grandi intuizioni com Kim e Kvaratskhelia. Sono dei giocatori che erao conosciuti, ma nessuno si aspettava questo impatto da loro. A questa squadra sembra non succeda nulla per caso, ma c’è sempre un progetto dietro. I giocatori che arrivano da fuori hanno sempre bisogno di essere integrati, e Spalletti è stato bravo a farlo. Tra il Napoli di Sarri e quello di Spalletti è come chiedermi mamma o papà, al momento il Napoli di Sarri è ancora meglio, ha quasi vinto uno scudetto, ma questo può arrivarci. La partita più importante è la prossima, per dimostrare di fare sempre uno step in più. Con Spalletti siamo dinanzi a uno di quei pochi che non hanno mai sbagliato una stagione, sin dall’Udinese”.