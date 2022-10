Francini, ex giocatore del Napoli, è intervenuto a “Delietta Gol”. Queste le sue parole: “La qualificazione in anticipo agli ottavi è importantissima, grazie anche al bel gioco. Peccato per gli infortuni di Anguissa e Rrhamani, sono l’unica nota dolente. La squadra si diverte molto quando gioca e soprattutto fa divertire i tifosi. Non ho dubbi, il Napoli vincerà contro il Bologna”.