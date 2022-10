Spalletti nella conferenza stampa odierna ha parlato anche di Victor Osimhen, sempre più indicato per un ritorno da titolare contro il Bologna. Queste le sue parole: “Oggi gli ho chiesto perché ha tolto la maglia nell’esultanza contro l’Ajax e non mi ha saputo dire il motivo. A volte copiano ciò che fanno gli altri e pensano sia giusto. Credo che da oggi in poi non lo farà più nessuno”.