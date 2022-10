Il Mattino – Maradona pieno fino all’orlo tra Ajax e Bologna: i dati

Il Maradona sarà una bolgia nelle prossime due sfide casalinghe del Napoli.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui i tifosi riempiranno in lungo e in largo l’intera struttura di Fuorigrotta contro Ajax e Bologna. Gli uomini di Spalletti stanno sorprendendo sul campo, sugli spalti rispondono altrettanto bene i tifosi azzurri, inarrestabili anche dinanzi i prezzi proibitivi delle ultime sfide di Serie A: “Tutto esaurito. Lo stadio pieno farà un certo effetto, ricordando che per via di quello strano malcontento estivo, persino la campagna abbonamenti del Napoli iniziò in ritardo abissale per timore di un flop. Qui, invece, per la gara con l’ Ajax è una corsa al biglietto quasi senza precedenti: 53mila spettatori, come neppure con il Liverpool. È record stagionale per questa sbornia di Napoli che si allunga anche alla gara di campionato con il Bologna: i segnali, anche qui, sono scontati. In cinque giorni al Maradona sono annunciate 100mila presenze”.