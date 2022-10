Maradona jr: “Papà sarebbe stato orgoglioso di questo Napoli”

Diego Armando Maradona Jr, il figlio del “Pibe de Oro” ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell’evento al Salone d’Onore del coni per ritirare il premio Scopigno-Pulici in onore di Diego. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Papà sarebbe stato orgoglioso di questo Napoli. Sta giocando meglio rispetto all’ anno scorso e in estate ha perso tanti giocatori importanti. Questa squadra può arrivare fino in fondo in tutte le competizioni.

Spalletti? E’ il vero top player, un allenatore che riesce a entrare nella testa dei giocatori. Il giocatore simbolo? Simeone. Ha aspettato tutta l’estate per venire a Napoli e accetta di stare fuori, ma quando entra dà veramente tutto“.

Sui tifosi: “Questa piazza si esalta e si deprime facilmente, ma il pubblico è maturato tanto, soprattutto dopo il furto che ci hanno fatto l’anno di Sarri. Il rapporto tra tifosi e società non è mai stato buono e credo che mai lo sarà. Da parte della società manca empatia.

Da tifoso però non posso imputare niente a una dirigenza che ha portato il Napoli nell’èlite del calcio mantenendo i conti in regola“.