Amir Rrhamani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn nell’intervallo di Cremonese-Napoli. Azzurri per ora avanti 0-1 grazie al rigore di Politano. Ecco quanto rilasciato: “Abbiamo preparato la partita così, dobbiamo chiuderla in contropiede. Abbiam provato qualcosa in allenamento, entrare in area col pallone, ma quando hai quell’occasione (il legno colpito ad inizio gara dal 13 azzurro) devi provarci”