Repubblica – La Champions è il tesoro del nuovo Napoli: incassi da sogno

Il Napoli, dopo le prime due vittorie contro Liverpool e Rangers, vogliono confermarsi ad Amsterdam.

Il bottino lasciato dalla Champions può diventare oro colato per gli azzurri. L’edizione odierna de La Repubblica ha illuminato le sue prime pagine con le cifre percepite per vittoria dai partenopei, con tanto di resoconto sui proventi che mette a disposizione la Champions League in questa stagione: “Distribuisce due miliardi fra le 32 società ammesse. È già ghiotto il gettone di benvenuto: chi entra riceve un acconto di 14,8 milioni e un saldo 930 mila euro. Il Napoli si è già pagato Kvara. Le vittorie nel girone prevedono un bonifico di 2,8 milioni ciascuna, per il Napoli può scattare il terzo. La qualificazione agli ottavi promette 9, 6 milioni, ai quarti 10,6, alle semifinali 12,5, alla finale 15,5. La coppa che si assegna quest’ anno a Istambul il 10 giugno altri 4,5. La somma dall’ inizio alla fine è il miglior bancomat del mondo: 85,14”.

Il Napoli non dovrà fallire l’accesso agli ottavi.