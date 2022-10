Repubblica – Un mercato di rinascita per il Napoli: top player sostituiti alla grande

Il Napoli ha investito sul mercato, dando un forte segnale a tutto l’ambiente partenopeo.

Nonostante le partenze illustri degli ultimi mesi, la società partenopea ha conferito nelle mani di mister Spalletti una rosa dal valore alto e competitivo. Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de La Repubblica: “Il Napoli ha sostituito bene, e rivolgendosi a mercati non convenzionali (dunque non costosissimi), due pezzi di storia come Insigne e Koulibaly; l’ esplosione di Raspadori, il gol vincente di Simeone a San Siro, i minuti di qualità di Ndombele, l’ intercambiabilità di Politano e Lozano segnalano il profondo miglioramento della rosa. Su tutto, però, brilla la fusione dei tre di centrocampo, Lobotka, Anguissa e Zielinski, in un reparto che è un pezzo unico e perfettamente calibrato: dimostra come Spalletti non si limiti a godere del buon mercato, ma abbia anche migliorato i giocatori che già c’erano”.

Una rivoluzione che, si spera, possa aprire un nuovo ciclo di vittorie.