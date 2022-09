Massimo Rastelli, ex calciatore azzurro, ha parlato in esclusiva a Marte Sport Live su Radio Marte: “Con il Torino chi metterei in attacco? Spalletti sceglierà l’uomo giusto, Simeone è più attaccante ma forse fornisce più riferimenti a una squadra che vive di duelli come il Torino, Raspadori lega di più i reparti, è bravo nel palleggio e comunque va in profondità con la sua velocità. Per questa gara forse meglio il nazionale azzurro”.

Ha parlato anche della profondità della rosa azzurra: ” Otto gare a ottobre, serve il turnover? E’ necessario bisogna sfruttare l’intero organico e per fortuna il Napoli ha una rosa abbondante e di qualità, dietro agli 11 titolari ci sono tante alternative. Con i 5 cambi poi muti l’assetto del 50% della squadra. In questo momento Kvara sembra intoccabile, ha inciso subito perchè al di là delle qualità è un ragazzo sveglio, di personalità, gioca come uno scugnizzo, furbo ma con leggerezza”.