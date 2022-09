Chiariello su Kim: “Inizierei a lavorare per togliere la clausola”

Umberto Chiariello, noto giornalista partenopeo presso Canale 21, ha parlato di Kim.

La questione sulla clausola del sudcoreano, fissata a 50 milioni di euro, ha scombussolato l’intero ambiente partenopeo. Questa è stata la risposta a Canale 21 di Chiariello: “Siamo preoccupati per la clausola di Kim, che non potrà essere esercitata a gennaio ma da luglio in poi e solo per un breve lasso di tempo pari a 15 giorni in favore di club esteri e non italiani. Nel caso in cui arrivasse un’offerta con tale cifra più un ingaggio importante, per il Napoli ci sarebbe davvero poco da fare. Propongo di iniziare a lavorare per togliere questa clausola, senza la quale Kim non sarebbe approdato sotto il Vesuvio”.