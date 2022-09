Tutto pronto alla Puskas Arena per la sfida al vertice tra Ungheria e Italia. Gli azzurri dovranno vincere se vorranno strappare un pass per le final four di Nations League. Ecco le formazioni scelte da Marco Rossi (Ct Ungheria) e Roberto Mancini:

Italia (3-5-2) – Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco; Gnonto, Raspadori.

Ungheria (3-4-2-1) – Gulacsi; Lang, Orban, Attila Szalai; Fiola, Nagy, Schäfer, Kerkez; Nego, Szoboszlai; Ádám Szalai.