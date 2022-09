Nonostante l’annuncio del trasferimento di Fabian Ruiz al PSG, il centrocampista spagnolo non potrà esordire questa sera nella trasferta contro il Nantes; o meglio, non potrà proprio essere a disposizione. L’ex Napoli aveva ricevuto un’espulsione in Coppa Italia contro la Fiorentina nel mese di gennaio, ma non ha avuto l’opportunità di scontare la squalifica, almeno in Italia. Lo farà infatti con la sua nuova squadra, visto che in Francia le squalifiche rimediate nelle coppe nazionali, come scrive TMW, valgono per tutte le competizioni.