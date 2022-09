La partita di ieri non è stata di alto livello per tutti i calciatori azzurri. Sono in pochi a salvarsi dalla pessima prestazione di Napoli-Lecce. Infatti, tralasciando il reparto difensivo, dal centrocampo in su è difficile trovare un calciatore al di sopra della sufficienza. Un dato della partita, però, lascia molto riflettere il tecnico toscano. La statistica riguarda in particolare Giacomo Raspadori, fatto uscire da mister Spalletti già alla fine del primo tempo dal terreno di gioco. Grazie all’aiuto di SofaScore.com ecco quanto rilevato: 40 tocchi per l’ex Sassuolo, 78% di precisione di passaggi ma ciò che risalta di più agli occhi sono i 0 tiri e un unico cross. Raspadori inoltre, ha perso ben 9 palloni in 45′. Da queste statistiche Spalletti avrà diversi interrogativi da porsi: è il ruolo giusto per Jack? Avanzare Raspadori sulla stessa linea di Osimhen potrebbe favorire entrambi? Di certo non è una sola partita a verificare una tesi, ma di certo è una prova di cui va tenuto conto. Un primo indizio per Spalletti da non sottovalutare.