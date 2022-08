Dopo il match tra Juventus– Spezia ha parlato uno dei protagonisti juventini, Arkadiusz Milik. Il polacco ha segnato all’esordio con la nuova squadra. Successivamente ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn: “Contento per il gol. Questa squadra è fortissima tecnicamente. Il nostro unico problema ora sono gli infortuni ma appena saranno ritornati tutti i miei compagni potremmo ragionare sul serio. Io penso che possiamo vincerle tutte e in ogni competizione, non abbiamo paura.” Un Milik entusiasta del ritorno in Italia e pronto a colpire tutti. Piccola chicca, anche con il Napoli segnò all’esordio. In quel tempo siglò una doppietta contro il Milan.