ULTIM’ORA – Di Marzio annuncia: “Lilla in chiusura per Ounas!”

Il destino di Adam Ounas è lontano da Napoli! La mancata convocazione per la partita contro il Lecce faceva presagire a qualcosa di molto vicino. Ed infatti, è arrivato l’annuncio che da tempo si aspettava. Nel corso di questa sessione di mercato si sono fatti tanti nomi di squadre interessate all’algerino, tra cui Sampdoria e Monza.

Alla fine però è stato il Lilla a spuntarla. La squadra francese si arricchisce di qualità e tecnica (come se ce ne fosse bisogno). Gianluca Di Marzio, noto giornalista, ha affermato che les dogues stanno chiudendo in queste ore per l’ingaggio di Adam Ounas dal Napoli! Finisce qui il legame tra l’azzurro e il classe ’96, un rapporto caratterizzato da tante ombre e qualche luce accecante.