Tuttosport – Affare Ronaldo: Mendes pronto a un’offerta last minute

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, pare che Jorge Mendes non molli la presa sulla trattativa in merito al possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo al Napoli.

Il procuratore sportivo crede di riuscire a convincere il Manchester United a investire 180mln di euro per liberare l’attaccante portoghese e guadagnare in rosa Victor Osimhen. Bisognerà capire, però, se il ds riuscirà a convincere il centravanti nigeriano, il quale ha chiaramente espresso di voler rimanere in maglia azzurra.

Nel frattempo, De Laurentiis aspetta aggiornamenti a riguardo. Le cifre dell’accordo restano invariate: 120mln di euro per il cartellino del numero 9 partenopeo, CR7 gratis e il 75% dei circa 29mln di stipendio netti a carico dei Red Devils.