CdS: Rivoluzione in arrivo contro il Lecce, le probabili scelte di Spalletti

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sulla partita di stasera (ore 20:45) contro il Lecce, allo stadio Maradona.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che Luciano Spalletti preveda quattro cambi di formazione rispetto agli undici titolari. Il tecnico toscano, infatti, vorrebbe optare per un turnover, tornando al 4-2-3-1.

Esordio da titolare per Raspadori, al posto di Zielinski; mentre in difesa, spazio a Juan Jesus per far rifiatare Kim. A centrocampo, Ndombele se la gioca con Lobotka; in attacco Politano dal 1′.