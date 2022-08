Malfitano su Kvara: “Non credevo fosse già pronto, è meglio di Insigne”

Mimmo Malfitano, storica firma de La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss, durante il programma ‘Radio Goal’. Ecco le sue parole: “In genere non sono d’accordo con le filastrocche di Spalletti, ma su Kvaratskhelia sì. Il Napoli ha preso un calciatore importante, di qualità, e insieme al talento si è trovato un calciatore che sa anche segnare. E che gol che fa. Essendo georgiano e avendo avuto esperienze in campionati minori, credevo che non sarebbe stato subito pronto, invece ha un estro che obiettivamente non ho riscontrato neanche in Insigne”.

Kvaratskhelia ha sorpreso tutti con il suo impatto nel campionato italiano. Il georgiano ha siglato 3 gol e un assist in due partite. Tante giocate, poi, ha regalato al popolo azzurro. La prima vera prova del 9, per lui, ci sarà contro la Fiorentina domenica – ore 20:45 – allo Stadio Artemio Franchi.

Il Napoli, al momento, è in testa alla classifica, a pari punti però con Inter e Roma. Tuttavia, visto il mercato rivoluzionario della squadra partenopea, nessuno si aspettava un Napoli che mantenesse il suo stile di gioco. Certo, è ancora presto ma le premesse sono ottime.