CdS – Ounas e Demme ancora in bilico! Le ultime

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in uscita. Secondo il quotidiano il mercato è sempre aperto e non esistono incedibili, così Giuntoli è disposto ad ascoltare eventuali offerte che arriveranno negli ultimi giorni di trattative. Potrebbero averne Demme, i giovani Zerbin e Gaetano (in prestito) e, soprattutto, Ounas. L’algerino è in scadenza, non ha rinnovato, in caso di prestito dovrebbe prima rinnovare. Qualche richiesta è arrivata anche dall’Italia.